В Прикамье в аварии на трассе Верещагино—Соколово погибла пассажирка легковушки Ещё три человека получили травмы Поделиться Твитнуть

Утром 1 ноября в Верещагинском округе произошла авария, в которой погибла пассажирка отечественного автомобиля. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Госавтоинспекцию Прикамья.

ДТП случилось около 08:17 на 13 км автодороги Верещагино—Соколово. По предварительным данным, 35-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения. Его машина столкнулась с автомобилем «Рено Сандеро», которым управляла 33-летняя женщина.

В результате аварии пассажирку «ВАЗа» доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм. В медицинское учреждение также отвезли водителя и подростка отечественной легковушки. Кроме того, в больницу отвезли и водителя «Рено» для осмотра медиками.

В Госавтоинспекции предупреждают: из-за перепадов температур и осадков покрытие трасс становится скользким, сцепление шин с дорогой уменьшается. Всё это резко повышает риск ДТП. Поэтому нужно быть максимально осторожными в пути, не совершать обгон без крайней необходимости, выбирать меньшую скорость движения и увеличить дистанцию вдвое.

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