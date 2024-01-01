В Пермском крае продолжает падать рождаемость И растёт смертность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Демографическая ситуация в Пермском крае в январе-августе 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась снижением числа родившихся и ростом числа умерших. Об этом сообщает Пермьстат.

Так, за 8 месяцев текущего года в Прикамье родилось 14 626 человек, это на 689 меньше, чем за АППГ. Умерли с января по август 23 193 жителя края, это на 998 человек больше, чем год назад. Выросла смертность детей до года — 69 и 63 соответственно.

Результатом анализируемого периода стала естественная убыль населения Пермского края на 8567 человек. В 2023 году за 8 месяцев естественная убыль была меньше — 6880 человек.

В Прикамье также отмечается снижение числа зарегистрированных браков. С января по август 2024 года отношения оформили 10 408 пар, это на 617 меньше, чем год назад.

При этом снизилось и количество разводов. Если в прошлом году их было 7995, то в этом только 7508.

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