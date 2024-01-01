Пермский «Молот» вырвал победу у казанского «Барса» Поделиться Твитнуть

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В пятницу, 1 ноября, пермский «Молот» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ принимал на своём льду казанский «Барс» и вырвал победу в дополнительное время — 4:3.

Матч начался для пермяков непросто. Соперник завладел инициативой, был быстрее, выигрывал в борьбе. Как итог: после первого периода «Молот» проигрывал 0:2. Во второй 20-минутке отличились Денис Голубев, Руслан Галимзянов, однако и гости забили шайбу. Только в третьем периоде Максим Кицын сравнял счёт, а в дополнительное время победную точку поставил Павел Шербаков.

«Во втором и третьем периоде команда очень достойно играла, показала хороший хоккей. Проявили командный характер, — рассказал в послематчевом интервью главный тренер «Молота» Евгений Попихин. — Ребята слышат, что мы говорим, и это даёт результат. Для тренера, если ты наметил канву, по которой работать, и она даёт результат, это главное. Так нужно дальше продолжать. Но это только начало. Нам ещё предстоит много работы. Но то, что ребята поняли философию работы, — это для меня важно».

В заключительном матче домашней серии наша команда примет на своём льду ХК «Челны».

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