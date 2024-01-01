Ремонт Пермской арт-резиденции обойдётся в 6 млн рублей Работы должны быть закончены до конца года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермские власти выбрали подрядчика на ремонт помещений дома № 95а по ул. Монастырской в Перми. Это объект культурного наследия — памятник «Училище народное». Сейчас его помещения занимает Пермская арт-резиденция и МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий».

Контракт подписан с единственным участником закупки — ООО «Пермстроймет+» по начальной (максимальной) цене — 6 164 710 руб. Средства выделены из бюджета Перми.

Исполнителю предписано отремонтировать внутренние помещения здания и запасной лестничный марш, привести в порядок систему отопления и вывезти строительный мусор. Планируется, что работы будут выполнены до 25 декабря 2024 года.

Пермская компания «Пермстроймет+» является одной из немногих, имеющих лицензию на осуществление работ на памятниках истории и культуры.

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