В «Яндекс Картах» появились 3D-модели знаковых мест Перми Поделиться Твитнуть

фото предоставлено сервисом «Яндекс Карты»

Сервис «Яндекс Карты» разработал трёхмерные цветные модели главных достопримечательностей Перми. Объёмные изображения зданий и памятников позволят местным жителям взглянуть на знакомые локации по-новому, а туристам — более тщательно изучить интересующие их места и спланировать своё путешествие. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Теперь трёхмерными стали 11 знаковых объектов города: ротонда, памятник «Пермский медведь», мемориал «МиГ на взлёте», дом Грибушина, церковь Вознесения, арт-объект «Счастье не за горами», речной вокзал, цирк, театр оперы и балета, краеведческий музей и Театр-Театр.

Все модели проработаны с вниманием к деталям — видны даже мелкие элементы, которые формируют узнаваемый облик зданий. Например, на Речном вокзале отчётливо читается надпись «Пермь», на крыше ротонды можно увидеть вензеля, на краеведческом музее — вазоны и барельеф. В тёмной теме модели подсвечиваются, создавая эффект вечернего города.

фото предоставлено сервисом «Яндекс Карты»

Чтобы увидеть трёхмерное изображение, достаточно найти интересующий объект на карте и увеличить масштаб. Модель можно осматривать не только сверху, но и сбоку. В веб-версии «Карт» нужно нажать кнопку «3D», а в мобильном приложении — провести двумя пальцами вверх по экрану. Таким образом, можно вращать модель и изучать её с разных сторон.

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