На ноябрьские праздники подработку возьмут 28% пермяков Поделиться Твитнуть

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил около 2 тыс. россиян, в том числе и в Пермском крае, и выяснил, что 28% респондентов собираются подрабатывать на ноябрьских праздниках. Опрос проводился с 10 по 22 октября.

В топ самых популярных вакансий для подработки, кроме главных лидеров — таксистов (16%) и курьеров (14%), вошли бухгалтеры (10%) и комплектовщик товаров (8%). По 5% вакансий заняли продавцы, няни, промоутеры, репетиторы, работники кол-центров.

"Буду работать в праздники, чтобы пополнить накопления", - так ответили 40% работяг, 31% выйдет на работу из-за небольшого размера основной зарплаты, 30% - ради материальной подстраховки, 23% - чтобы быстрее закрыть кредиты. Для 9% подработка является хобби.

За ноябрьские праздники 45% желающих подрабатывать планируют обогатиться на 5-10 тыс. руб., 25% — до 5 тыс. руб, 11% — на 10-15 тыс. руб., 13% — более 15 тыс. руб.

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