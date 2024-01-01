В выходные в Перми изменится движение трамваев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В транспортном департаменте администрации Перми уведомили об изменениях в работе трамвайных маршрутов. В воскресенье, 3 ноября, в связи с ремонтными работами на ул. Дзержинского движение трамваев будет временно приостановлено, что приведёт к изменению расписания для всех маршрутов.

Во-первых, трамвайный маршрут № 3 не будет функционировать весь день. Пассажиры, направляющиеся к конечной остановке «Красный Октябрь», смогут воспользоваться автобусами, которые следуют по Парковому проспекту.

Во вторых, доступ к депо «Красный Октябрь» остальных трамвайных маршрутов будет обеспечен только с 5:00 до 8:00 и с 20:00 до полуночи. Организаторы просят пассажиров проявлять внимательность и следить за изменениями в расписании.

Актуальную информацию о передвижении транспорта в реальном времени можно найти на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии, напомнили чиновники.

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