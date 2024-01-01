В Перми открыли памятник «Молодому рабочему» Он посвящён подросткам, работавшим в годы Великой Отечественной войны Поделиться Твитнуть

В пятницу, 1 ноября, в Перми в сквере им. Субботина около предприятий НПК «Пермские моторы» состоялось открытие памятника «Молодому рабочему». Он посвящён подросткам, работавшим в годы Великой Отечественной войны на оборонных заводах Молотова (так тогда называлась Пермь). Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Скульптурная композиция изображает молодого рабочего, выпускника ремесленного училища Ваню Шиловского, который приехал в Молотов из Вологды. Он рапортует директору завода № 19 им. Сталина о выполнении особо важного задания по выпуску моторов АШ-82.

Памятник возведён на средства НПК «Пермские моторы».

Напомним, предложение разместить на пешеходной аллее по центральной оси сквера им. Субботина (недалеко от монумента «МиГ на взлёте») подобный памятник, поступило в Общественный совет по топонимике при главе Перми летом прошлого года. В декабре 2023 года члены Совета по топонимике поддержали инициативу и одобрили эскизный проект. Правда, на нём памятник выглядел по-другому: он изображал молодого рабочего, прообразом которого был юный фрезеровщик моторостроительного завода № 19 Валентин Кусакин, стоящий на ящике у станка.

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