Власти Перми разрешили установку памятника молодым рабочим оборонных заводов Скульптурная композиция появится в сквере имени Субботина Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В мэрии подписали постановление об установке скульптурной композиции, посвящённой молодым рабочим оборонных заводов Перми. Памятник появится в сквере им. М.И. Субботина в Свердловском районе города. А расходы по изготовлению и установке скульптурной композиции с соблюдением требований действующего законодательства, строительных норм и правил, а также прав владельцев объектов недвижимости и земельных участков возлагаются на АО «ОДК-Пермские моторы», сказано в документе.

Напомним, предложение разместить на пешеходной аллее по центральной оси сквера им. Субботина (недалеко от монумента «МиГ на взлёте») памятника молодым рабочим, трудившимся в годы Великой Отечественной войны, поступило в Общественный совет по топонимике при главе Перми летом прошлого года. Инициатива принадлежала АО «ОДК-Пермские моторы». Директор по инфраструктуре Николай Андреев отметил тогда, что памятник станет хорошим подарком предприятию, которое в 2024 году отметит 90-летие. В декабре 2023 года члены Совета по топонимике поддержали инициативу и одобрили эскизный проект.

Памятник будет изображать молодого рабочего (прообразом явился юный фрезеровщик моторостроительного завода № 19 Валентин Кусакин), который стоит на ящике у станка. В композиции используется фрезерный станок по типу 6Р82Г. Памятник установят на постаменте из алюминиевой плитки, имитирующей пол производственного цеха.





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