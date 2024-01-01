Алёна Бронникова Дума Осинского округа в Прикамье поддержала повышение премий для чиновников до 200% Инициаторы решили так мотивировать сотрудников к улучшению качества работы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты думы Осинского городского округа в Пермском крае поддержали инициативу мэрии об увеличении размера ежемесячной премии для специалистов администрации до 200%. Как рассказал в своём telegram-канале глава округа Алексей Григорьев, заседание состоялось 31 октября.

«Поясню, это размер премии за совмещение должностей на время отсутствия специалиста. У нас в администрации есть вакантные места, а должностные обязанности свободных ставок возлагаются на других специалистов. Вот для того, чтобы они выполняли работу качественно, и была внесена данная поправка», — отметил он.

Изменения будут внесены в положение «О денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Осинского городского округа». По мнению чиновников это позволит стимулировать профессиональный рост сотрудников и мотивацию к достижению лучших результатов в работе. Отмечается, что сейчас сегодняшний день средняя зарплата главных специалистов мэрии находится на уровне МРОТ и составляет 22-24 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что председателем думы Осинского ГО стал Константин Нефедов. Спикера депутаты смогли выбрать лишь со второй попытки, поскольку назначенное на конец сентября заседание думы было сорвано из-за конфликта части депутатов с главой округа.

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