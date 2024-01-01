Алёна Бронникова Власти Перми обязали ограничить доступ в аварийный дом на Сухумской В здании никто не живёт Поделиться Твитнуть

В ходе проверки прокуратура Орджоникидзевского района Перми обнаружила бездействие администрации по ограничению доступа в аварийный дом по ул. Сухумской, 6. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Сейчас здание находится в полуразрушенном состоянии, в нём отсутствуют окна и двери, не функционируют системы жизнеобеспечения. Как отмечает прокуратура, оно представляет опасность для жизни и здоровья пермяков, особенно детей из близлежащих школ. В доме никто не проживает, но доступ в него открыт.

Представитель прокуратуры обратился в суд с требованием обязать администрацию ограничить доступ в опасное здание. Иск был удовлетворён 18 октября. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, в Орджоникидзевском районе Перми также началось переселение жильцов из аварийного дома по ул. Портовой, 25. Решение было принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС из-за опасного состояния здания. Такое же решение принято в отношении ещё двух домов.

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