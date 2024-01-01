В Перми начали расселять жителей ещё трёх аварийных домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми начинается переселение жильцов трёх домов, признанных аварийными, расположенных по адресам: ул. Генерала Наумова, 15, ул. Юнг Прикамья, 25 и ул. Портовая, 25.

Как информирует городское управление жилищных отношений, в отношении данных зданий ранее был установлен режим повышенной готовности. Это решение было принято 3 октября комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС из-за аварийного состояния этих домов.

Для обеспечения безопасности жильцы указанных зданий могут обратиться за временным жильём в манёвренном фонде Перми. Для этого им необходимо подать заявление в ГБУ Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и собрать другие документы. Полный их список опубликован на сайте администрации в разделе «Деятельность» / «Жилищная сфера» / «Предоставление временного жилья».

С 28 октября управление жилищных отношений принимает документы от жителей этих аварийных домов. Получить консультации по вопросам переселения можно по тел.: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59 или лично по адресу: ул. Горького, 18.





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