Ноябрь в Прикамье ожидается морозным и снежным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ГИС-Центре ПГНИУ сообщили о предстоящей погоде в ноябре для Пермского края. В этом году морозы наступят раньше. Обычно зимние условия устанавливаются с середины месяца, но на этот раз первое заметное похолодание произойдёт уже в первой декаде, также в начале ноября ожидается значительное накопление снега.

В первую неделю последнего осеннего месяца через Урал пройдут несколько североатлантических циклонов. Наибольшее количество осадков принесёт циклон «Мартина», который ожидается 2-3 ноября, после чего начнётся резкое похолодание. К 3 ноября на всей территории края установится снежный покров, особенно сильными осадки будут на севере и востоке, где высота снега может составить 20-25 см к 5 ноября. В ночные часы 5-6 ноября температура может упасть до -6…-12˚, а днём будет -1…-6˚. В конце декады новый циклон снова принесёт обильные осадки. Возможна оттепель до +3…+5˚ и таяние снега в Перми и южной части края. В то же время на севере и востоке снега, наоборот, прибавится.

Вторая декада начнётся с поступления холодного воздуха с Карского моря. Эта воздушная масса может охватить Урал с 11 по 15 ноября. На севере края возможны первые серьёзные морозы до -15˚.

Прогноз для третьей декады остаётся предварительным. Скорее всего, она будет более холодной, чем обычно, на 1-2˚.

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