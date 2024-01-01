У главы минкульта Прикамья сменился заместитель Со 2 ноября должность займёт Марина Буховец Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

​Заместителем министра культуры Пермского края назначена Марина Буховец. К исполнению обязанностей она приступит со 2 ноября. Об этом сообщает краевая газета «Звезда».

Марина Буховец по образованию экономист и призвана усилить это направление в ведомстве. До назначения на пост Буховец долгое время возглавляла финансово-экономический отдел минкульта. На новой должности она будет курировать ФЭО, организационный отдел и отдел профессионального искусства.

С сентября 2023 года должность заместителя министра культуры Пермского края занимала Елена Колчанова.

Ранее «Новый компаньон» писал, что бывший глава минэка Пермского края Максим Колесников может быть назначен первым заместителем министра экономического развития РФ. Напомним, Колесников руководил краевым министерством экономического развития с 2017 по 2020 год, а затем перешёл на работу в федеральное ведомство.

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