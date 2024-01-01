«Татнефть» завершит строительство пяти АЗС в Перми только в 2027 году Ранее реализация проекта была намечена на 2024 год Поделиться Твитнуть

Компания «Татнефть» планирует завершить строительство пяти своих многотопливных автозаправочных станций в Перми к 2027 году, что на три года позже первоначально запланированного срока, сообщили в краевом Агентстве инвестиционного развития изданию «Коммерсанъ-Прикамье».

Развитием сети АЗС в Пермском крае компания занимается в рамках приоритетного инвестиционного проекта. Изменения по срокам были одобрены на последнем заседании краевого совета, который контролирует предпринимательскую деятельность и улучшение инвестиционного климата. Сдвиг связан с необходимостью оформления земельных участков для реализации данного проекта, пояснили в Агентстве.

«Татнефть» собирается инвестировать 934 млн руб. в открытие своих станций в Перми. Совет по предпринимательству ранее присвоил проекту компании «Татнефть-АЗС Центр» статус приоритетного. В связи с этим фирме предоставят в аренду без торгов участки для строительства: на улицах Бакинских Комиссаров, Леонова, Светлогорской, Новогайвинской и в районе пересечения ул. Александра Щербакова и Ленинского переулка.

Весной прошлого года «Татнефть» уже открыла свою первую автозаправочную станцию в Перми по ул. Новогайвинской, 104а.

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