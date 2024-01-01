Иск к бывшему ректору ПГНИУ рассмотрит суд общей юрисдикции Вуз требует от бывшего руководителя более 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Красильников

Константин Долгановский

Арбитражный суд решил не принимать к рассмотрению иск Пермского университета (ПГНИУ) к его экс-ректору Дмитрию Красильникову, в котором вуз требовал вернуть сумму в 2,21 млн руб. Иск основан на утверждении, что по распоряжению бывшего ректора были неправомерно выплачены надбавки нескольким сотрудникам. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно источникам, знакомым с материалами проверки, некоторые из этих надбавок якобы достигали 1000% от ставок оплаты труда.

В прошлом году проведённая федеральным казначейством проверка пришла к выводу о наличии нарушений в выплатах, и вуз обязали вернуть указанную сумму в бюджет.

В ходе предварительного заседания адвокат Красильникова подал прошение о закрытии дела, ссылаясь на то, что оно не подлежит арбитражному разбирательству. Однако судья отказался прекращать производство и передал дело в суд общей юрисдикции. Эксперты отмечают, что подобные ходатайства могут быть поданы для затягивания процесса с целью выхода за пределы сроков исковой давности, однако шансы ПГНИУ на успех всё ещё оцениваются высоко.

Дмитрий Красильников возглавил ПГНИУ в июле 2020 года, а в феврале 2023-го ушёл с поста по состоянию здоровья, будучи фигурантом уголовного дела, возбуждённого после массового убийства на территории университета 20 сентября 2021 года.





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