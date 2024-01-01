Зарина Ситдикова Под Пермью прекращены поиски 12-летнего мальчика Ребёнок ушёл из дома 30 октября Поделиться Твитнуть

В поисковом отряде «Прикамье Поиск» сообщили о завершении мероприятий по поиску 12-летнего школьника Абдулло Азизова, пропавшего в д. Кондратово. Волонтёры сообщили, что мальчик найден, он жив.

Поисковики отметили отзывчивость жителей Кондратово, которые откликнулись на объявления о пропаже подростка и решили помочь в определении его местонахождения.

«На поиски мальчика собралось очень много народу! Было более ста человек, кроме того, телефон координаторов буквально разрывался от звонков и сообщений. Нам пришлось оперативно реагировать на поступающую информацию, менять места поиска по мере поступления новых данных от полиции», — рассказали в поисковом отряде.

Волонтёры поблагодарили собравшихся и всех, кто поддерживал их на протяжении дня.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что подросток ушёл из дома в д. Кондратово Пермского муниципального округа 30 октября. После этого о его местонахождении было неизвестно.

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