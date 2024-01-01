В Пермском районе пропал 12-летний школьник Школьник нуждается в медицинской помощи Поделиться Твитнуть

фото с сайта vk.com/poisk342

В поисковом отряде «Прикамье Поиск» сообщили о пропаже 12-летнего школьника Абдулло Азизова. Волонтёры сообщили, что мальчик ушёл из дома в д. Кондратово Пермского муниципального округа в дневное время 30 октября, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Ребёнок худощавого телосложения, на вид ему 10 лет, рост 140-150 см, волосы чёрные короткие, глаза тёмно-карие. Мальчик был одет в чёрную куртку, тёмно-зелёные штаны, серо-голубую шапку с помпоном, бежевые кроссовки, имел при себе разноцветный школьный рюкзак.

Отмечается, что школьник нуждается в медицинской помощи.

«Если вам что-либо известно о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: 8-922-345-67-02, 112 или 8-922-338-34-13 Алексей», — говорится в информации, размещённой в группе отряда «Прикамье Поиск» ВКонтакте.

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