Зарина Ситдикова «Пермь Экспо» рассматривается в качестве площадки для «Пермского кинопарка» К реализации проекта планируется привлечь инвестора Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Конгрессно-выставочный центр «Пермь Экспо» (ш. Космонавтов, 59) рассматривается властями Прикамья как одна из возможных площадок для размещения «Пермского кинопарка». Об этом о ссылкой на губернатора Дмитрия Махонина сообщает «В курсе.ру».

По информации издания, окончательное решение по площадке ещё не принято. Первоначально этот объект планировался к размещению на Заводе Шпагина как «Пермь кинематографическая» в рамках концепции «Станция культуры».

Глава региона добавил, что к реализации проекта планируется привлечь частного инвестора, но тогда решение о расположении киностудии будет приниматься с учётом его позиции.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», кинопарк в Перми может быть построен к 2030 году. Это будет площадка с большим съёмочным павильоном и полным комплектом съёмочного оборудования для создания художественных фильмов «под ключ». Реализацией проекта по поручению губернатора занимается АНО «Центр развития кинопроизводства».

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