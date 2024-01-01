Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Кинопарк в Перми может быть построен к 2030 году Планируется создание киностудии полного цикла Поделиться Твитнуть

Комментируя увеличение бюджетного финансирования киноотрасли в Пермском крае, директор АНО «Центр развития кинопроизводства» Алёна Семерикова-Волкова сообщила «Новому компаньону», что в средства, выделяемые учреждению из регионального бюджета, не входят инфраструктурные расходы.

По нашей информации, речь идёт о финансировании проекта «Пермский кинопарк», который по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина «Центр развития кинопроизводства» должен реализовать к 2030 году.

Кинопарк — это современная киностудия с большим съёмочным павильоном и полным комплектом съёмочного оборудования для создания художественных фильмов «под ключ». Ранее этот объект планировался к размещению на Заводе Шпагина как «Пермь кинематографическая» в рамках концепции «Станция культуры», которая к настоящему времени пересмотрена.

По словам Алёны Семериковой-Волковой, сейчас идёт поиск нового места размещения кинопарка и определяются необходимые объёмы финансирования проекта.

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