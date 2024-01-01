Поджёгшие пермский офис «Единой России» мать и дочь из Гайн могли стать жертвами телефонных мошенников На мероприятии, посвящённом профилактике IT-преступлений, рассказали о мотивах женщин Поделиться Твитнуть

Жительницы Гайнского района могли поджечь офис «Единой России» в Перми из-за телефонных мошенников, — сообщил на пресс-конференции по теме профилактики кибермошенничества журналистам первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов.

По словам Марданова, мать и дочь, по одной из версий следствия, стали жертвами телефонных мошенников, которые принудили их совершить преступление.





Напомним, «Новый компаньон» ранее сообщал, что 54-летняя жительница Гайн и её 20-летняя дочь сейчас находятся под домашним арестом в Перми в разных квартирах.





Их подозревают в том, что они в ночь на 24 октября подожгли офис «Единой России» в Перми. С места происшествия женщины скрылись. Их задержали в Гайнах, в 400 км от Перми. О том, как их задерживали, «НК» сообщили местные жители. По их словам, старшая из женщин прежде работала в паспортном столе.

«Наверняка ради денег, — судачили в Гайнах. — С Украины, наверное, звонили. Но разве можно даже за большие деньги совершать такое? — поджигать здания. А если бы люди пострадали... Да и денег, наверное, не получили они. Обманули их, скорее всего, мошенники».











Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.