Поджёгшие пермский офис «Единой России» мать и дочь из Гайн могли стать жертвами телефонных мошенников
На мероприятии, посвящённом профилактике IT-преступлений, рассказали о мотивах женщин
Жительницы Гайнского района могли поджечь офис «Единой России» в Перми из-за телефонных мошенников, — сообщил на пресс-конференции по теме профилактики кибермошенничества журналистам первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов.
«Наверняка ради денег, — судачили в Гайнах. — С Украины, наверное, звонили. Но разве можно даже за большие деньги совершать такое? — поджигать здания. А если бы люди пострадали... Да и денег, наверное, не получили они. Обманули их, скорее всего, мошенники».
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