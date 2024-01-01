Марданов: Расследование завершено, экс-депутату ЗС Пермского края Илье Лисняку грозит до 15 лет Расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Ильи Лисняка завершено Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Ильи Лисняка завершено. Об этом журналистам сообщил первый замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов на пресс-конференции по профилактике и борьбе с кибермошенничеством.





По словам Альберта Марданова, сейчас стороны знакомятся с материалами уголовного дела.





«Дело расследовано, происходит процедура ознакомления с материалами уголовного дела, в том числе с ними знакомятся адвокаты Лисняка. Все получили уведомления об окончании следственных действий. Лисняк Илья Николаевич сегодня находится в федеральном и межгосударственном розыске. Сам он для производства следственных действия не являлся», — сообщил первый замминистра.





Лисняк обвиняется по ч. 3 п. б ст. 163 «Вымогательство», совершённое в целях получения имущества в особо крупном размере. И по 4 эпизодам ст. 128.1.5 «Клевета, соединённая с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления".





По словам Марданова, он сам является одним из потерпевших по второму делу.





После ознакомления сторон с делом оно будет передано для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру. Затем его направят для рассмотрения и вынесения приговора в суд. Лисняку по всем этим обвинениям может грозить срок до 15 лет.





«Если Лисняк не явится, существует практика заочного приговора», — добавил Марданов.





Лисняк покинул страну в апреле прошлого года. Напомним, депутатского мандата его лишили в ноябре 2023 года (лишение мандата было связано с тем, что Лисняк неоднократно скрывал часть своих доходов и пропустил несколько пленарных заседаний). По версии следствия, он вымогал взятку в особо крупном размере у сотрудника аппарата администрации региона, угрожая распространить негативную информацию о нём и его родственниках.

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