Появилось видео избрания меры пресечения фермеру из Куеды Мужчина планировал заказать убийство бывшей жены, чтобы завладеть её долей в фермерском хозяйстве Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд Перми

Пермский краевой суд

Дзержинский районный суд Перми 31 октября удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения 49-летнему жителю Куеды, которого обвиняют по статье «Приготовление и организация убийства из корыстных побуждений по найму». Следком по региону опубликовал эпизод видеозаписи из суда, где фигуранту уголовного дела избирают меру пресечения.

Судья согласилась с доводами следствия, изложенными в ходатайстве, и фермера заключили под стражу на два месяца.

Напомним, 49-летнего фермера из Куеды задержали 29 октября и предъявили обвинение. Следователи полагают, что в августе этого года мужчина решил завладеть долей принадлежащего его бывшей супруге фермерского хозяйства и обратился к своему знакомому, попросил убить женщину за деньги. Однако приятель не стал брать грех на душу и пошёл в правоохранительные органы. Он помог полиции и ФСБ предотвратить заказное убийство. Куединского фермера задержали во время очередной встречи с «исполнителем» несостоявшегося заказного убийства.

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