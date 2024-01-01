Работодатели в Прикамье оценили уровень подготовки выпускников на тройку Три года назад оценка была ещё ниже Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

Аналитики hh.ru выяснили, как работодатели в Пермском крае оценивают уровень профессиональной подготовки недавних выпускников вузов и ссузов, которые претендуют на вакансии в их компаниях. Опрос проводился в октябре 2024 года.

Исследование свидетельствует, что 48% работодателей ставит «тройку» по пятибальной шкале знаниям и профессиональной подготовке недавних выпускников. Причём за три года доля тех, кто ставит 3 из 5 баллов выросла на 8%.

При этом доля работодателей, недовольных подготовкой молодых специалистов и ставивших «двойку» знаниям недавних студентов, значительно уменьшилась. Теперь таких лишь 26%, в отличие от 2021 года, когда «неуд.» выставлялся в 43% компаний.

7% работодателей ставят сегодня за уровень подготовки выпускников 4 балла и 1% — 5 баллов. В 2021 году довольных подготовкой молодых кандидатов было меньше: четвёрку были готовы поставить только 3% работодателей, а «отлично» не ставил никто.

Интересно, что работодатели всё чаще обращают внимание на наличие высшего образования у молодых специалистов: за последние три года этот показатель увеличился на 9 процентных пунктов, достигнув 70%. В то же время доля тех, для кого имеет значение, из какого именно учебного заведения выпускник, снизилась на 4 процентных пункта и составила 37%.

Исследование показывает, что потребность в молодых кадрах продолжает оставаться важной для российского рынка труда. Больше всего работодатели заинтересованы в специалистах, окончивших технические университеты и колледжи: об этом сообщили 53% респондентов из компаний, принявших участие в опросе hh.ru. На втором месте (по 18%) находятся молодые профессионалы с дипломами в области строительства и социально-экономических наук.

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