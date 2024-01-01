Прикамье и Русское географическое общество заключили соглашение о сотрудничестве Стороны намерены работать над развитием туризма и сохранением культурного наследия Поделиться Твитнуть

В Москве, в штаб-квартире Русского географического общества, заключено соглашение о сотрудничестве между РГО и правительством Пермского края. Документ был подписан первым заместителем исполнительного директора РГО Сергеем Корлыхановым и губернатором региона Дмитрием Махониным.

Соглашение устанавливает основы совместной работы в таких областях, как изучение и популяризация географии, охрана природы и культурного наследия, улучшение качества образования, а также развитие территории региона через реализацию научных, экологических, социальных и культурных программ. РГО и правительство Прикамья намерены работать над развитием туристической отрасли и сохранением исторического и культурного наследия края.

Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край имеет уникальные возможности для туризма, благодаря богатому историко-архитектурному наследию. Он выразил уверенность, что сотрудничество с РГО поможет развивать туристическую инфраструктуру и вовлекать молодёжь в экологические проекты.

Сергей Корлыханов подчеркнул активность Пермского отделения РГО и его достижения за последние два года, отметив, что подписание соглашения откроет новые перспективы для совместных инициатив.

РГО также имеет соглашения с правительствами 51 региона России, направленные на развитие географических знаний и туризма.

Русское географическое общество, созданное в 1845 году, в настоящее время представлено в 89 субъектах РФ.





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