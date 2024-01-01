Алёна Бронникова Сумма штрафов за нарушение закона о рекламе в Прикамье превысила 2 млн рублей В бюджет поступило 77% от общего объёма взысканий Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС поделилось итогами контрольной деятельности в сфере рекламы и недобросовестной конкуренции за девять месяцев 204 года. Общая сумма вынесенных за нарушение российского законодательства о рекламе штрафов составила около 2,3 млн руб.

По данным ведомства, в бюджет поступило 1,7 млн руб., что составляет почти 77% от общего объёма взысканий.

В течение рассматриваемого периода УФАС поступило 231 заявление, из них по 44 обращениям были возбуждены дела. В целом рассмотрено 59 дел, из них по 50 нарушения были признаны, ещё по трём делам производство было прекращено в связи с отсутствием факта нарушения.

За январь-сентябрь поступило 25 заявлений о недобросовестной конкуренции в отношении хозяйствующих субъектов. По двум заявлениям пермские антимонопольщики выдали предупреждения, в остальных случаях признаки нарушения не были установлены. По фактам недобросовестной конкуренции штрафы не назначались. При этом поступления за предыдущие периоды сотавили 120 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что Пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Агроторг» из-за акции «Пятёрочки», где предлагалось принять участие в розыгрыше поездок в Турцию при условии совершения покупки на сумму свыше 600 руб. Заявитель не смог зарегистрировать чек на сайте магазина для участия в акции.

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