Из-за рекламы магазина «Пятёрочка» Пермское УФАС возбудило дело Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

В Пермское УФАС поступила жалоба на акцию, организованную продуктовой сетью, обещавшей выигрыш поездок на курорт за покупки в магазине «Пятёрочка».

В жалобе указано, что прошлым летом проходила акция, в рамках которой за покупки на сумму свыше 600 руб. разыгрывались пять поездок в Турцию, а также выдавались скретч-карты с гарантированными призами. Информация о данной акции размещалась на чеке, который получал покупатель при совершении покупки на указанную сумму.

Заявитель пытался зарегистрировать чек на сайте «Пятёрочки», однако ему было отказано «из-за отсутствия информации о покупке». Не смог покупателю помочь и директор магазина, его попытки зарегистрировать чек тоже не увенчались успехом.

К жалобе были приложены скриншоты, подтверждающие наличие чека с рекламной информацией и отказы в регистрации на сайте в период розыгрыша.

Пермское УФАС усмотрело в ситуации признаки нарушения Закона о рекламе и инициировало дело против рекламодателя — ООО «АГРОТОРГ». В случае признания рекламы ненадлежащей, ООО может быть оштрафовано на сумму до 500 тыс. руб.

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