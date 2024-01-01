Начальником Пермского института ФСИН России назначен Алексей Степанов
Он также вошёл в состав Совета ректоров Пермского края
Начальником Пермского института ФСИН России назначен полковник внутренней службы Алексей Степанов. До этого он 11 лет занимал пост замначальника учебного заведения, в последнее время был и.о. руководителя.
«Убеждён, что имеющийся профессиональный и жизненный опыт позволят Алексею Владиславовичу обеспечить эффективную работу института уже в статусе руководителя», — сказал на представлении Степанова губернатору Пермского края, руководству региональных органов исполнительной власти, представителям правоохранительных структур и личному составу учебного заведения директор ФСИН России Аркадий Гостев.
В ответном слове Алексей Степанов поблагодарил руководство службы за оказанное доверие.
Члены Совета ректоров Пермского края на заседании, прошедшем на базе ПНИПУ, поддержали включение Алексея Степанова в состав Совета.
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