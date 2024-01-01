Начальником Пермского института ФСИН России назначен Алексей Степанов Он также вошёл в состав Совета ректоров Пермского края Поделиться Твитнуть

фото сайта Пермского института ФСИН России

Начальником Пермского института ФСИН России назначен полковник внутренней службы Алексей Степанов. До этого он 11 лет занимал пост замначальника учебного заведения, в последнее время был и.о. руководителя.

«Убеждён, что имеющийся профессиональный и жизненный опыт позволят Алексею Владиславовичу обеспечить эффективную работу института уже в статусе руководителя», — сказал на представлении Степанова губернатору Пермского края, руководству региональных органов исполнительной власти, представителям правоохранительных структур и личному составу учебного заведения директор ФСИН России Аркадий Гостев.

В ответном слове Алексей Степанов поблагодарил руководство службы за оказанное доверие.

Члены Совета ректоров Пермского края на заседании, прошедшем на базе ПНИПУ, поддержали включение Алексея Степанова в состав Совета.

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