Пермская полиция проводит проверку по факту нападения на офис арбитражного управляющего Неизвестные в масках закидали камнями приёмную юриста Мартина Мартиросяна Поделиться Твитнуть

фото: АиФ

Правоохранители ищут хулиганов, которые в ночь на 29 октября атаковали офис арбитражного управляющего Мартина Мартиросяна в Перми.

«29 октября в отдел полиции Ленинского района Перми поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестные повредили стёкла входной группы офисного помещения на ул. Александра Матросова», — сообщили в управлении МВД по Перми (цитата по РИА Новости).

Сейчас полицейские проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, о том, что произошло нападение на офис пермского юриста, стало известно 30 октября. Мартин Мартиросян рассказал об этом на своей странице в соцсетях, пояснив, что нападавших было трое. Он предположил, что это был «заказ», поскольку один из нападавших снимал на видео процесс нападения — это видно на записи с камеры наружного наблюдения. Все налётчики были в масках. С помощью камней он сломали стёкла и повредили двери и стену.

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