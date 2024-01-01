На офис арбитражного управляющего в Перми напали неизвестные Ночью злоумышленники забросали входную группу камнями Поделиться Твитнуть

Скриншот видеозаписи с камеры наблюдения /

Арбитражного управляющий Мартин Мартиросян на своей странице в соцсетях рассказал, что на его офис напали трое неизвестных молодых людей в масках. Происшествие случилось ещё в ночь на 29 октября. Действия злоумышленников попали на запись видеокамеры.

«Ночью напали на офис. Подбежали трое парней в масках. Один снимал на видеокамеру, они исполнили заказ. Побили стёкла. Камни прилетели с такой силой, аж дверь пробило и стену. Разбили всё к чёрту», — рассказал управляющий.

Мартиросян пояснил, что вызвал полицию в 7 утра, однако ждать правоохранителей пришлось больше двух часов.

Напомним, на прошлой неделе в Перми две женщины подожгли офис политической партии «Единая Россия» в центре Перми. Как выяснилось, это были мать и дочь из Гайн. Их задержали. Женщинам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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