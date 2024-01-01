Пермяки жалуются на очереди в почтовых отделениях Их время работы ограничено, а сотрудников мало Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Пермяки вновь стали жаловаться на работу почты. Горожане раассказывают про большие очереди и ограниченное время работы в отделениях. В местных соцсетях появились фото и видео очередей в почтовых отделенях на ул. Куйбышева,67 и Чернышевского, 19.

Согласно сервису 2Gis, эти два отделения работают со вторника по пятницу с 14:00 до 19:00, а в субботу — с 14:00 до 18:00. Воскресенье и понедельник — выходные дни. Тем не менее, даже этот сокращённый график не всегда соблюдается.

В частности, пермяки жалуются, что отделение на Куйбышева на этой неделе открылось лишь в 14:50, при этом работал только один сотрудник. Такая же ситуация на Чернышевского, что на площади Карла Маркса: один сотрудник и топла возмущенных людей.

Как рассказали «Новому компаньну» в Управлении федеральной почтовой связи Пермского края, в почтовом отделении 614002 (ул. Чернышевского, 19) пока работает только один оператор.

«К сожалению, из-за регулярного контакта с клиентами и сезона высокой заболеваемости ОРВИ остальные сотрудники находятся на больничном. Чтобы ускорить процесс обслуживания клиентов, 30 октября мы направили в отделение мобильную группу. Приносим извинения клиентам и надеемся на понимание», — отметили в региональном управление Почты России.

Напомним, аналогичная ситуация с очередями в почтовых отделениях Перми была летом и осенью прошлого года. В качестве причины перебоев в работе также указывалась нехватка сотрудников в связи с выходом на больничные.

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