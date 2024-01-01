Алёна Бронникова Пермскому «Амкару» не удалось усилить команду новыми игроками из-за финансирования Клуб не смог удовлетворить потребности по уровню зарплат Поделиться Твитнуть

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Архив ИД «Компаньон»

ФК «Амкар Пермь» не удалось усилить команду новыми игроками из-за финансирования. Об этом руководство клуба сообщило 30 октября на пресс-конференции по итогам сезона.

«Когда хотели брать усиление летом, у многих клубов мы не смогли взять футболистов, потому что не смогли удовлетворить их финансовые потребности. А другие смогли», — рассказал главный тренер «Амкара» Андрей Блажко.

Он добавил, что большинство команд Второй лиги для игр на выезде летают на самолётах, а пермяки пользуются только автобусами. За сезон команда проехала 20 тыс. км. При этом он отметил, что это не жалоба, а ответ на негативную информацию в сети о бюджете клуба.

На пресс-конференции также обсуждался вопрос сохранения коллектива. Президент клуба Валерий Чупраков обратил внимание, что работа будет вестись с каждым индивидуально, но есть вероятность ухода некоторых футболистов в другие клубы, если они получат более интересные предложения по зарплатам.

«Если у нас потолок зарплат 150 тыс. руб. и не более, то в том же Кирове есть 300 тыс. А если сказать про "Челябинск", то у него в том сезоне порядка 470 тыс. был бюджет. Конечно, кого мы хотим оставить, будем за них бороться, но насколько это совпадёт с их желанием и потребностью — на сегодня не готов сказать», — сообщил Чупраков.

В целом руководство отметило, что в этом сезоне команда двигалась в правильном направлении. Одной из основных причин, повлиявших на невыход клуба из низшей лиги профессионального футбола, оказалась психологическая. При этом, по результатам анализа статистики, в 95% игровых моментов «Амкар» по всем показателям занимал лидирующую позицию — не хватило забитых мячей.

«Основная задача была обкатать нашу молодёжь. И они достойно выглядели. Вы знаете, что в некоторых задачах по семь-восемь наших воспитанников играло. Это говорит о том, что у нас есть будущее. Потребовалось три года, чтобы они начали показывать результаты. Отрицательный результат не очень радует, но это тоже результат. Нельзя сказать, что команда не хотела выходить в "серебро", — так случилось. Команду нужно построить, чтобы потом уже точечно в неё добавлять игроков на те позиции, где мы чувствуем слабину. Команда в любом случае будет продолжать работу по возврату в серебряную группу и далее», — прокомментировал Чупраков.

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