На торгах в ноябре разыграют аренду пяти земельных участков в Перми Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В ноябре в Перми будут проводить аукционы на пять земельных участков, общая площадь которых составляет 4207 кв. м. Эти участки предназначены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Торги на право аренды запланированы на 14, 21 и 28 ноября, сообщили в городском департаменте земельных отношений.





Минимальная площадь одного участка составляет 593 кв. м, в то время как максимальная — 1267 кв. м.





Из представленных на аукцион лотов один расположен в Свердловском районе Перми, а четыре — в Орджоникидзевском районе.





Более подробная информация о предстоящих торгах доступна в разделе «Торговая площадка» на официальном сайте администрации Перми, а также на специализированном ресурсе для публикации данных о торгах.





Аукционы будут проводиться на электронной платформе АО «Сбербанк-АСТ» в секции «Приватизация, аренда и продажа прав».

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