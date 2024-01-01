Алёна Бронникова В центре Перми засыпали провал у жилых домов Причиной просадки грунта могло стать повреждение трубопроводов Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В центре Перми засыпали провал грунта, образовавшийся по ул. Революции в районе Средней дамбы. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, работы выполнили специалисты МКУ «Полигон».

«Жители дома обратились в администрацию города в связи с провалом грунта у дома по ул. Революции, 5. В ходе выездного обследования было установлено, что провал образовался на бесхозяйной дренажной сети многоквартирного дома. В настоящий момент сети переданы на баланс в МКУ "Полигон", работы по ликвидации провала завершены», — рассказал директор учреждения Василий Быков.

По информации мэрии, вероятной причиной просадки грунта стало повреждение трубопроводов, которые отводят дренажные воды с территории домов на ул. Революции, 5 и 5/1. Предполагается, что они технологически подключены к бесхозяйному коллектору ливневой канализации. В связи с этим администрацией Свердловского района принято решение приобрести имущество в муниципальную собственность.

Также специалисты проверили сети ливневой канализации на участке ул. Революции от дома № 3/7а до дома № 8. По итогам обследования был составлен акт осмотра технического состояния бесхозяйного объекта.

О проблеме стало известно в ноябре 2023 года. Местные жители неоднократно обращались в администрацию. Затем образовавшаяся яма начала увеличиваться в размерах, привлечь внимание к проблеме удалось в июле 2024 года.

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