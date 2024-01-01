В Перми рядом с жилыми домами обвалился грунт Чиновники утверждают, что это не зона ответственности администрации Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Жители домов по ул. Революции в районе Средней дамбы рассказали, что рядом с домом №5 провалился грунт. Образовавшаяся яма увеличивается в размерах. Горожане обеспокоены и считают, что проблема может усугубиться.

Как сообщает 59.ru со ссылкой на жителей, о проблеме стало известно в ноябре прошлого года, — пермяки обращались к чиновникам, но вопрос так и не был решён.

«Власти Свердловского района и Перми не слышат жителей. Провал неуклонно увеличивается вширь и вглубь. Может случиться непоправимое!» — пояснила одна из жительниц микрорайона.

Известно, что дом, где провалился грунт, обслуживает ЖСК №70. По данным председателя ЖСК Михаила Титова, в ноябре диаметр провала составлял 1 м, а сейчас увеличился до 1,5 м. Он пояснил, что провал находится над городским дренажным коллектором, в который стекаются воды из ливневой канализации. С ноября 2023 года жители пишут письма в администрацию района и города, однако получают лишь отписки, ссылаясь на то, что этим вопросом должны заниматься ресурсоснабжающие организации. Но последние, по словам Титова, утверждают, что это городской коллектор, и поэтому они никакого отношения к нему не имеют.

По данным 59.ru, администрация Свердловского района Перми планирует провести 2 августа совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций и управляющей компании. Планируется, что тогда будет принято решение.

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