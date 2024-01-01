В Перми из-за многочисленных нарушений закрыт частный пансионат для пожилых Постояльцев разместили в других приютах или вернули родственникам Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми приостановлена работа частного пансионата для пожилых людей и инвалидов «Надежда» (ул. Малая Висимская, 10), сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

В ходе проверки в пансионате индивидуального предпринимателя сотрудники прокуратуры нашли множество нарушений. В частности, выяснилось, что здание приюта не предназначено для нужд инвалидов и людей с ограниченной мобильностью: в нём отсутствуют пандусы, а в душевой и санитарных помещениях нет кнопок вызова персонала. Кроме того, нарушались правила пожарной безопасности — на лестничных площадках хранились горючие материалы, имелись участки открыто проложенных электрических проводов. Также оказалось, что постояльцы пансионата не обеспечены в необходимом объёме постельными принадлежностями, не соблюдались санитарные нормы в организации питания и медицинского обслуживания.

По итогам проверки прокуратура подала иск в суд. Тот принял решение приостановить работу учреждения. Исполнительный документ был направлен в отдел судебных приставов. Когда они прибыли на место, в пансионате находилось 40 жильцов. Часть из них передали родственникам, остальных разместили в медицинских учреждениях города при помощи министерства труда и соцразвития региона.

Сотрудники службы судебных приставов опечатали здание. В случае нарушения пломб предпринимателя ждет административная ответственность.

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