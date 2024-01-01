В Перми вынесли приговор убийце 19-летней студентки Преступление произошло в 2002 году Поделиться Твитнуть

Фото с официального сайта Кировского районного суда Перми

Кировский районный суд Перми признал Сергея Халметова виновным в убийстве студентки Валентины Шкляевой. Преступление он совершил ещё в 2002 году, но на след правоохранители смогли выйти лишь спустя долгие годы. Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Этот срок — дополнение к пожизненному сроку, который Халметов отбывает в одной из самых суровых зон в стране — «Полярной сове». Об этом сообщает «КП-Пермь».

Ранее мужчину осудили за изнасилование и убийство девочек 12 и 13 лет. Преступление он совершил в 2006 году.

Как писал «Новый компаньон», Валентина Шкляева пропала в 2002 году во время поездки из своей родной деревни в Удмуртии в Пермь на учёбу. Халметов и Шкляева жили в одном населённом пункте и однажды встретились в электричке. После этого он заманил студентку в лес, где пытался её изнасиловать, а получив сопротивление, убил её, а тело спрятал.

Долгое время у следствия не было никаких улик. Только в 2019 году Халметов сам признался в убийстве, находясь в заключении за другое тяжкое преступление. Однако он не смог указать место, где закопал тело девушки, что помешало заключению сделки со следствием. В дальнейшем он стал отрицать свою вину.

Новые судебные разбирательства начались в 2024 году в Кировском районном суде. Халметов продолжал настаивать на своей невиновности.

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