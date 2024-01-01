На суде в Перми заговорил обвиняемый в убийстве 19-летней студентки Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Сергей Халметов, обвиняемый в убийстве 19-летней студентки Валентины Шкляевой, заговорил в суде. Об этом сообщает «КП-Пермь». Процесс продолжается в Кировском районном суде краевого центра.

Следственные органы считают, что мужчина причастен к убийству девушки, исчезнувшей в 2002 году во время поездки из своей родной деревни в Удмуртии в Пермь на учёбу. По версии Следственного комитета России, Халметов и Шкляева, проживавшие в одном населённом пункте, встретились в электричке. После этого будто бы обвиняемый заманил студентку в лес, где пытался её изнасиловать, а получив сопротивление, убил её, а тело спрятал.

Долгое время у следствия не было никаких улик. Только в 2019 году Халметов сам признался в убийстве, находясь в заключении за другое тяжкое преступление. Однако он не смог указать место, где закопал тело девушки, что помешало заключению сделки со следствием. В дальнейшем он стал отрицать свою вину.

Новые судебные разбирательства начались в 2024 году в Кировском районном суде. Халметов продолжает настаивать на своей невиновности. На вопрос журналистов о причастности к убийству 19-летней студентки он ответил: «Не делал этого».

Мать убитой девушки дала изданию интервью. «Я ему (Халметову. — Ред.) в глаза смотрю, и он глаз не опускает. Самое главное — нам бы похоронить, чтобы куда-то ходить можно было!» — заявила женщина.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.