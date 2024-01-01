Цена квадратного метра вторичного жилья в Перми достигла 100 тысяч рублей Рост за месяц составил 1% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В октябре в Перми стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла на 1%, достигнув 100 тыс. руб. Количество доступных предложений в сегменте увеличилось за месяц на 1,2%. Средняя полная цена квартиры достигла 4,7 млн руб., при этом средняя площадь выставленных на продажу объектов увеличилась на 1%, до 47,4 кв. м. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Недвижимость».

В целом по российским городам-миллионникам цена квадратного метра «вторички» выросла на 0,4%, составив 134 тыс. руб.

«Уже несколько месяцев динамика цен на вторичном рынке характеризуется стагнацией, — комментирует коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. — Наиболее интересные колебания происходят в отношении дисконтов. Теперь, после повышения ставки Банка России и очередного роста стоимости заемных денег, мы можем увидеть большую склонность продавцов к скидкам. В среднем в крупнейших городах России дисконты на вторичном рынке уже достигают 5% и могут продолжить расти».

Объём предложения в среднем по миллионникам упал на 3%. Но в Челябинске, Омске, Воронеже, Уфе и Перми ещё наблюдается рост базы в 1,2-4,7%.

Самые дорогие квадратные метры остаются в Москве (+1,3%, до 337 тыс. руб./кв. м), Санкт-Петербурге (+0,4%, до 204 тыс. руб.), Казани (+0,4%, до 169 тыс. руб.), Нижнем Новгороде (-0,3%, до 133 тыс. руб.) и Красноярске (119 тыс. руб.). «Квадраты» стоимостью менее 100 тыс. руб. предлагаются в Волгограде, Челябинске и Воронеже.

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