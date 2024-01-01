С начала года в банковской системе Пермского края обнаружены 24 поддельные банкноты Поделиться Твитнуть

За девять месяцев 2024 года в банковской системе Пермского края выявили 24 поддельные банкноты, что на треть меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эти данные сообщили в Пермском отделении Банка России.

Как и в прошлом году, основную массу фальшивок составили купюры номиналом 5 тыс. руб. — их было 12. Кроме того, зарегистрировано три фальшивых банкноты по 2 тыс. руб. и семь — по 1 тыс. руб. Остальные подделки принадлежат к более низким номиналам. Также была обнаружена одна поддельная купюра в 100 долларов США.

На уровне всей страны за аналогичный период было обнаружено почти 6500 подделок, что также на треть меньше, чем в прошлом году.

В целях обучения продавцов и кассиров Банк России возобновил онлайн-курс, посвящённый распознаванию подлинных денежных знаков. Изучить признаки подлинности банкнот можно и самостоятельно через бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России».





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