Правительство РФ списало Пермскому краю задолженность по бюджетным кредитам Регион должен направить эти средства на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Российской Федерации списывает Пермскому краю почти 744 млн руб. задолженности по бюджетным займам. Это распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 28 октября 2024 года и опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению, в общей сложности списываются долги на сумму 25,9 млрд руб. для 25 субъектов Российской Федерации. Речь о задолженностях по бюджетным кредитам, которые возникли за счёт налоговых поступлений, полученных в 2023 году от реализации инвестиционных проектов.

Частичное списание долгов также затронет Башкирию, Карелию, Коми, Татарстан, Хакасию, Удмуртию, Чувашию, а также Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Ставропольский края и множество областей, включая Астраханскую, Белгородскую, Владимирскую и др.

Напомним, в своём послании к Федеральному Собранию в феврале президент Владимир Путин поручил списать две трети долгов субъектов по бюджетным кредитам, что должно помочь регионам сэкономить около 200 млрд руб. ежегодно, с 2025 по 2028 год. Эти средства должны быть направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.

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