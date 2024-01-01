На пожаре в Прикамье спасли шесть человек и четыре собаки Загорелся диван в квартире пенсионерки Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Неосторожное обращение с огнём едва не стало причиной трагедии в Губахе Пермского края. В ночь на 30 октября в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Правды. В квартире пенсионерки на втором этаже загорелся диван. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

После возгорания три человека, в том числе ребёнок, вышли из подъезда самостоятельно. Травмированной 95-летней женщине оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Площадь пожара составила 2 кв. м. Огонь тушил 21 огнеборец.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о возгорании в лифте, которое произошло в жилом комплексе «Арсенал» в Перми вечером 29 октября. Самостоятельно, до прибытия пожарных расчётов, из здания эвакуировались 68 человек. В ходе происшествия никто не пострадал.

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