Контролёрам общественного транспорта в Перми выдали красные жилеты Поделиться Твитнуть

В рамках эксперимента части сотрудников контрольно-ревизионной службы департамента транспорта администрации Перми в дополнение к их удостоверениям, регистраторам и валидаторам выдали форменные жилеты красного цвета.

В ведомстве не пояснили, сколько именно контролёров оснастили формой. Там отметили, что часть бригад продолжат работу без жилетов. «Это поможет оценить эффективность работы контрольной службы в разных условиях и принять решение о целесообразности внедрения форменной одежды», — говорится в информации дептранса.

В департаменте напомнили, что в Перми продолжается работа по повышению платёжной дисциплины среди пассажиров. В перспективе все транспортные средства планируется оснастить тревожными кнопками, для более эффективной работы разрабатывается специальное приложение для контролёров.

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