Директора пермского ООО осудят за укрывательство средств от налогов Следком завершил расследование уголовного дела Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела против директора общества с ограниченной ответственностью, который обвиняется в укрытии финансовых средств своей компании от налоговых органов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Установлено, что с 21 сентября 2023 года по 16 мая 2024 года, будучи директором фирмы с задолженностью по НДС, обвиняемый, имея в распоряжении более 13,5 млн руб., использовал эти средства по своему усмотрению, в ущерб интересам компании и государства. Скрытыми средствами обвиняемый мог частично погасить налоговую задолженность перед государственным бюджетом, но не сделал этого, пояснили в пресс-службе следкома.

По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемого, общая стоимость которого превышает 15 млн руб.

В ближайшее время дело с утверждённым обвинительным заключением будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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