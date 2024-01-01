Директора пермского ООО осудят за укрывательство средств от налогов

Следком завершил расследование уголовного дела

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следственный комитет 2

  Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела против директора общества с ограниченной ответственностью, который обвиняется в укрытии финансовых средств своей компании от налоговых органов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Установлено, что с 21 сентября 2023 года по 16 мая 2024 года, будучи директором фирмы с задолженностью по НДС, обвиняемый, имея в распоряжении более 13,5 млн руб., использовал эти средства по своему усмотрению, в ущерб интересам компании и государства. Скрытыми средствами обвиняемый мог частично погасить налоговую задолженность перед государственным бюджетом, но не сделал этого, пояснили в пресс-службе следкома.

По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемого, общая стоимость которого превышает 15 млн руб.

В ближайшее время дело с утверждённым обвинительным заключением будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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