Директора пермского ООО осудят за укрывательство средств от налогов
Следком завершил расследование уголовного дела
Следователи СУ СКР по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела против директора общества с ограниченной ответственностью, который обвиняется в укрытии финансовых средств своей компании от налоговых органов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).
Установлено, что с 21 сентября 2023 года по 16 мая 2024 года, будучи директором фирмы с задолженностью по НДС, обвиняемый, имея в распоряжении более 13,5 млн руб., использовал эти средства по своему усмотрению, в ущерб интересам компании и государства. Скрытыми средствами обвиняемый мог частично погасить налоговую задолженность перед государственным бюджетом, но не сделал этого, пояснили в пресс-службе следкома.
По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемого, общая стоимость которого превышает 15 млн руб.
В ближайшее время дело с утверждённым обвинительным заключением будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
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