Александра Пермякова

Пермские предприниматели хотят продавать белорусские велосипеды

Новую компанию «Спортур» возглавил Алексей Бояршинов

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аист

Фото: aist-velo.ru

Пермские предприниматели создали компанию «Спортур», которая будет продавать белорусские велосипеды AIST. Её основали Лилия Бояршинова и ООО «Бизнес-Контакт», которое связано с бывшим политиком Никитой Белых. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Новую компанию возглавляет Алексей Бояршинов, который прежде являлся коммерческим директором пермского производителя велосипедов «Форвард».

«Спортур» собирается продавать велосипеды по всей стране по 100-120 тыс. шт. в год. Возможно, компания будет собирать их в Перми. Но это пока «отдаленная перспектива».

В Перми каждый год продаётся 50-60 тыс. велосипедов. Российские бренды занимают 40-45% рынка, китайские эконом-варианты — 50%, импортные премиум-сегмента — 5%.

По мнению экспертов, которых опросило издание, рынок велосипедов перенасыщен, и компания столкнётся с конкуренцией со стороны китайских производителей. Поэтому новому игроку, по их мнению, будет сложно. Спрос на белорусские велосипеды будет зависеть от цены и качества, возможно, ими заинтересуются дистрибьюторы из южных и центральных регионов России.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми напротив здания администрации откроют новый ресторан. Заведение станет третьим проектом группы Bottega Rest. 


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