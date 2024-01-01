Александра Пермякова Пермские предприниматели хотят продавать белорусские велосипеды Новую компанию «Спортур» возглавил Алексей Бояршинов Поделиться Твитнуть

Пермские предприниматели создали компанию «Спортур», которая будет продавать белорусские велосипеды AIST. Её основали Лилия Бояршинова и ООО «Бизнес-Контакт», которое связано с бывшим политиком Никитой Белых. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Новую компанию возглавляет Алексей Бояршинов, который прежде являлся коммерческим директором пермского производителя велосипедов «Форвард».





«Спортур» собирается продавать велосипеды по всей стране по 100-120 тыс. шт. в год. Возможно, компания будет собирать их в Перми. Но это пока «отдаленная перспектива».





В Перми каждый год продаётся 50-60 тыс. велосипедов. Российские бренды занимают 40-45% рынка, китайские эконом-варианты — 50%, импортные премиум-сегмента — 5%.





По мнению экспертов, которых опросило издание, рынок велосипедов перенасыщен, и компания столкнётся с конкуренцией со стороны китайских производителей. Поэтому новому игроку, по их мнению, будет сложно. Спрос на белорусские велосипеды будет зависеть от цены и качества, возможно, ими заинтересуются дистрибьюторы из южных и центральных регионов России.



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