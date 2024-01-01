Александра Пермякова В Перми разыскиваются очевидцы ДТП, в котором пострадал ребёнок Просят откликнуться всех, кто видел аварию на улице Вильямса Поделиться Твитнуть

Фото: кадр с видео t.me/gai_perm

Госавтоинспекция города Перми разыскивает очевидцев ДТП.





ДТП произошло 4 сентября 2024 года около 18.30. 13-летнего мальчика, который переходил дорогу в районе дома № 49а по ул. Вильямса, сбила машина.

Подросток получил травмы. Водитель скрылся с места происшествия.





Сотрудники автоинспекции просят откликнуться всех, кому известны марка и номер машины, а также обстоятельства ДТП, и у кого, возможно, имеется запись с видеорегистратора.





Информацию просят сообщить в полк ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Перми по тел.: 8-965-562-98-14 или 102.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что сотрудники ДПС выручили водителя, застрявшего на дороге Пермь—Екатеринбург. Никто не пришёл на помощь, кроме автоинспекторов из Кунгура.

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