Александра Пермякова Сотрудники ДПС выручили водителя, застрявшего на дороге Пермь—Екатеринбург Никто не пришёл на помощь, кроме автоинспекторов из Кунгура Поделиться Твитнуть

Алексей Фурин и Роман Мякотников оказали водителю необходимую помощь. Фото: Госавтоинспекция Пермского края

Кунгурские автоинспекторы помогли автомобилисту из Свердловской области, чья машина сломалась на трассе.

Вечером, около 18.00 на 89 километре автодороги Пермь—Екатеринбург инспекторы ДПС увидели припаркованный на обочине большегруз, который стоял с включённой аварийной сигнализацией.

Водителю срочно необходима была деталь для замены, из-за поломки он не мог двигаться дальше. Мужчина пытался остановить проезжающие машины, но никто не спешил прийти на помощь.

«Екатеринбуржец за это время успел замерзнуть, температура на улице была уже около нуля градусов, дул сильный пронизывающий ветер», — рассказывают в Госавтоинспекции Пермского края.

Сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции г. Кунгура Алексей Фурин и Роман Мякотников оказали водителю необходимую помощь, довезли до автомагазина, который находился в семи километрах, где он приобрёл нужную деталь, устранил причину поломки и уехал. Позже он выразил благодарность автоинспекторам.

«Советуем заранее готовить машину перед дальними поездками: проверить её исправность, запастись топливом, тёплыми вещами и выяснить, где по ходу движения можно будет остановиться», — напоминают сотрудники Госавтоинспекции автомобилистам.

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