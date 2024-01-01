В Прикамье сотрудники Вишерского заповедника прокомментировали претензии прокуратуры Надзорное ведомство нашло нарушения в работе учреждения Поделиться Твитнуть

Фото: заповедник «Вишерский»

В заповеднике «Вишерский» рассказали о ситуации после проверки Березниковской природоохранной прокуратуры, которая выявила в учреждении нарушения правил противопожарной безопасности.

Как пояснили «Новому компаньону», согласно федеральному законодательству, в заповеднике должно быть 24 лесопатрульных комплекса на базе автомобиля УАЗ, 24 пожарных мотопомпы и 24 съёмных цистерны объёмом до 1500 л, которые должны быть доставлены к месту пожара на транспортном средстве, и многое другое для предупреждения и тушения пожаров.

Однако, по данным руководства учреждения, большую часть этих требований заповедник «Вишерский» не может исполнить по объективным причинам: это охраняемая территория, на которой запрещено прокладывать дороги.

Фото: заповедник «Вишерский»

«Ни машины, ни цистерны в любом случае не смогут быть доставлены к месту гипотетического пожара по причине отсутствия дорог. На 1% территории заповедника возможен водный и пеший туризм. Все дороги, по которым может проехать транспорт, заканчиваются на кордоне «71 квартал», от которого ещё около 30 км до территории заповедника», — пояснили «Новому компаньону».

В то же время, после многочисленных переписок с Минприроды РФ и Росприроднадзором, руководство заповедника смогло добиться компромисса. Вместо 24 УАЗов теперь нужен только один, уменьшено и количество другой техники.

«Требуют изменения и «Лесохозяйственный регламент» и «Проект освоения лесов» территории заповедника, что сейчас и делается. Это не только наша проблема, с этим столкнулись и другие заповедники. В данный момент вопрос прорабатывается Минприроды России совместно с Росприроднадзором с акцентом на пересмотр актуальных нормативов», — пояснили в учреждении.

Как ранее писал «Новый компаньон», природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что в заповеднике не было в необходимом количестве противопожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря. Директору заповедника внесли представление, двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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