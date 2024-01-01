В Прикамье 4 ноября магазинам запретят продажу алкоголя Поделиться Твитнуть

Согласно постановлению краевого правительства от 10 октября 2011 года № 755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции», на территории региона, в том числе в Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольных напитков 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В эту дату в России отмечается День народного единства.

За нарушение предусмотрены штрафы: для должностных лиц — 20-40 тыс. руб., для юридических лиц — 100-300 тыс. руб.

Напомним, в Пермском крае ограничение на продажу алкоголя вводится ежегодно 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), 28 мая (День пограничника), 1 июня (Международный день защиты детей), 12 июня (День России), 2 августа (День воздушно-десантных войск), 1 сентября (День знаний) и 4 ноября (День народного единства).

Также полный запрет действует во время «Последних звонков» в школах, их даты каждый муниципалитет определяет самостоятельно. Кроме того, в отдельных муниципалитетах запрет на продажу спиртного может вводиться в дни массовых мероприятий, например во время «Дней города», крупных фестивалей или религиозных праздников.





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