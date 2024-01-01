В аэропорту Сургута задержали рейс до Перми почти на 12 часов
Пермяки смогут вылететь домой только вечером 29 октября
Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, из-за позднего прибытия воздушного судна в аэропорту Сургута задержан к вылету рейс №205 авиакомпании «Ютэйр». Самолёт следует в Пермь.
Согласно расписанию, воздушное судно должно было вылететь ещё в 9:50, однако задержано более чем на 12 часов. Планируемое время вылета 22:30.
«Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Сургутской транспортной прокуратуры», — сообщили в ведомстве.
О нарушении прав пассажиры могут сообщить дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону: 8-922-120-60-50.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.