В аэропорту Сургута задержали рейс до Перми почти на 12 часов Пермяки смогут вылететь домой только вечером 29 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, из-за позднего прибытия воздушного судна в аэропорту Сургута задержан к вылету рейс №205 авиакомпании «Ютэйр». Самолёт следует в Пермь.

Согласно расписанию, воздушное судно должно было вылететь ещё в 9:50, однако задержано более чем на 12 часов. Планируемое время вылета 22:30.

«Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Сургутской транспортной прокуратуры», — сообщили в ведомстве.

О нарушении прав пассажиры могут сообщить дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону: 8-922-120-60-50.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермский краевой суд взыскал с ПАО «Аэрофлот» в пользу супружеской пары почти 280 тыс. руб. Из-за задержки рейса пермякам пришлось покупать новые билеты, чтобы улететь в Турцию.

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